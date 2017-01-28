Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch'in açıklamasında, ekonomik büyümenin 2016 yılının 2'nci yarısında keskin bir şekilde düştüğü ve Türkiye'nin son yıllardaki performansının altında olduğu belirtilerek, hızla toparlanmasının beklendiği belirtildi.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch'in açıklamasında, ekonomik büyümenin 2016 yılının 2'nci yarısında keskin bir şekilde düştüğü ve Türkiye'nin son yıllardaki performansının altında olduğu belirtilerek, hızla toparlanmasının beklendiği belirtildi.

Fitch, 2016 yılının 3. çeyreğinde yüzde 1.8 olarak gerçekleşen daralmanın ardından bir kıpırdanma beklendiğini ancak bu kıpırdanmanın Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve güvenlik koşulları, kısa vadede TL'nin değer kaybı ve düşük iç talep nedeniyle zayıf kalacağını belirtti. Fitch ayrıca başkanlık sistemine yönelik eğilimin gerçekleşmesinin Türkiye'ye denetim ve dengelerin zayıfladığı bir sistem getireceğini savundu.

Fitch'in açıklamalarıyla Türkiye, 'yatırım yapılabilir' düzeyindeki notunu yitirirken Azerbaycan, Bahreyn ve Portekiz ile aynı düzeye geriledi.

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.