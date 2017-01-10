Firari askerlerin Yunanistan'da yargılanmasına başlandı

Io Chokona / Atina, 10 Ocak () - 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandroupoli) şehrine kaçan 8 Türk askerinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava bugün Yargıtay'ta (Areios Pagos) bakılmaya başlandı. Davada 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde Temyiz mahkemesinin kararlarına yapılan itirazlar görüşülecek.

Son günlerde Yunanistan'da yurt içinden ve dışından, 8 Türk askerinin iade edilmemesi için hükümete yapılan baskılar artıyor. Yazar ve matematikçi Apostolos Doksiadis, Wall Street Journal’a verdiği demeçte ve ünlü avukat Aleksandros Lykourezos yaptığı açıklamada, askerlerin iade edilmemesini istediler.

Verhofstadt: "Kötü Muamele Nedeniyle İade Edilmemeli"

Avrupa Parlamentosu’nun Liberal Grup (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a yazdığı mesajda AB’nin temel ilkelerini hatırlattı ve AB üyesi ülkelerine sığınan insanların, suçlu ya da suçsuz, kötü muamele görme ihtimali olduğunda geri verilmemeleri gerektiğini belirtti.

Atina Temyiz mahkemesi darbede yer almakla suçlanan 8 Türk askeri hakkında açılan davalarda değişik kararlar çıkmıştı: İlk 3 askerin Türkiye’ye iadesine ret, sonraki 3 askerin iadesini kabul ve son 2 askerin iadesine ret kararı alınmıştı.