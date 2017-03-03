Finlandiya’da Helsinki Havalimanı’nda grev

Ersin Arslan / Helsinki, 3 Mart () – Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de Vanda Havalimanı’nda bugün beş saat sürecek uyarı grevi başladı.

Arabulucular başkanlığında işveren ve işçi örgütleri arasındaki görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine ilk olarak Vanda Havalimanı’da başlayan grevden, güvenlik kontrollerinin, check-in stantlarının ve bagaj hizmetlerinin etkileneceği belirtildi.

Uyuşmazlığın devam etmesi durumunda havalimanı çalışanlarının grevi, pazartesi gününden itibaren Finlandiya’nın bütün havalimanlarına yayılacak.