Finlandiya sigara içen vatandaş bırakmayacak

İstanbul, 18 Ocak () – Finlandiya sigara içmeyen nüfusa sahip tek ülke olma yolunda ilerliyor. 2010 yılında sigara içmeyen bir ülke olmak için 2040 yılını hedefleyen Finlandiya, hedefini yeniden gözden geçirerek 2030 yılına çekti.

Bu yıl başlayacak olan bir düzenlemeyle konut dernekleri belediyelerden, balkonlarda ve ortak alanlarda sigara içmeyi yasaklamak için izin alabilecek. Mentol ya da başka herhangi bir aroma içeren, kapsüllü sigaralar bütünüyle yasaklanırken, tütün ürünü satan işletmelerin ödeyecekleri vergiler ise yükseltildi.

Sigarayı tamamen yasaklamayı hedefleyen ilk ülke olan Finlandiya yasak konusundaki ilk adımı 2010 yılında imzalanan mevzuatla attı. Sigara içenlere karşı sert bir tutum izleyen Finlandiya, nikotin içeren ürünlerin reklamını 1978 yılında, iş yerinde sigara içmeyi 1995 yılında bar ve restoranlarda sigara içmeyi ise 2007 yılında yasakladı. 2012 yılında ise, dükkanlarda nikotin bandı ve nikotin sakızları dışında nikotin içeren herhangi bir ürünün teşhir edilmesi yasaklandı.

Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün (THL) istatistiklerine göre, halen nüfusun yüzde 17’si sigara içmesine rağmen, sigara içen nüfus oranı son 20 yıldır düşüşe geçmiş durumda.

Bununla birlikte aynı 20 yıllık zaman dilimi içerisinde başka bir maddenin popülerliği artmış durumda, 2014 yılı itibarıyla Finlandiya nüfusunun yüzde 19’u en azından bir kere de olsa esrar içmiş bulunuyor.