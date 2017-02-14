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Finlandiya, Rus vatandaşlarla yapılan gayrimenkul anlaşmalarını iptal gözden geçirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Finlandiya Hükümeti Rus vatandaşlarla imzalanan gayrimenkul anlaşmalarını iptal etmeyi planlıyor. Yle portalı, Finlandiya Savunma Bakanlığı’nın yapılan gayrimenkul anlaşmalarını gözden geçireceğini...

Finlandiya, Rus vatandaşlarla yapılan gayrimenkul anlaşmalarını iptal gözden geçirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Finlandiya Hükümeti Rus vatandaşlarla imzalanan gayrimenkul anlaşmalarını iptal etmeyi planlıyor.

Yle portalı, Finlandiya Savunma Bakanlığı’nın yapılan gayrimenkul anlaşmalarını gözden geçireceğini bildirdi. Bakanlık satılan bazı gayrimenkullerin stratejik açıdan önemli yapıların yanında bulunduğuna dikkat çekti.

Finlandiya Parlamentosu Milletvekili Suna Kyumyalyaynen, AB vatandaşı olmayan kişilerin gayrimenkul anlaşmaları için özel izin gerektiğini belirterek, askeri yapıların yakınında bulunan gayrimenkullerin anlaşmalarının Mart 2017’de gözden geçirilmeye başlanacağını ifade etti.

Kyumyalyaynen, anayasada değişiklikler yapılacağının da altı çizildi. Yapılan değişiklikler kapsamında sınır bölgeleri dahil olmak üzere stratejik yapı kavramı da genişletilecek.

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