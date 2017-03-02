Ersin Arslan / Helsinki, 2 Mart () – Finli kayakçının dünya şampiyonluğu Finlandiya’da büyük coşku ile karşılandı. Finlandiya gazetesi ismini dün dünya şampiyonluğu kazanan Finlandiyalı kayakçının ismi ile değiştirdi. Finlandiya’nın Lahtis kentinde devam eden Dünya Kayak Şampiyonası’nda dün 15 kilometre klasik kayak dalında dünya şampiyonu olan Finli kayakçının onuruna ‘Savon Sanomat’ (Savon Haberleri) olan ismini kayakçının ismi Livo ile değiştirerek bugünkü sayısını ‘Livon Sanomat’ (Livon Haberleri) olarak yayımladı.
Finlandiya gazetesi ismini şampiyon kayakçının ismi ile değiştirdi
Ersin Arslan / Helsinki, 2 Mart () – Finli kayakçının dünya şampiyonluğu Finlandiya’da büyük coşku ile karşılandı. Finlandiya gazetesi ismini dün dünya şampiyonluğu kazanan Finlandiyalı kayakçının ismi ile değiştirdi. Finlandiya’nın...
02 Mart 2017 Perşembe 13:06
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