Filistinli göstericilere İsrail askeri ateş açtı: 8 yaralı (2)

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-Çatışmalardan görüntü
Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi. Çıkan çatışmalarda 8 kişi yaralandı. İsrail askerlerinin müdahalesinde bir gazeteci de vuruldu. Vurulan gazeteci hastaneye kaldırıldı. Gazeteciler ve sağlık...
29 Aralık 2017 Cuma 16:45
Görüntü Dökümü:
-Çatışmalardan görüntü
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