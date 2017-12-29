Filistinli göstericilere İsrail askeri ateş açtı: 7 yaralı

Görüntü Dökümü:
-Göstericinin vurulması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi. Çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı. Gazeteciler ve sağlık ekiplerine de ateş açan İsrail askeri bir taraftan da gaz bombaları ile göstericilere müdahale...
29 Aralık 2017 Cuma 16:35
Görüntü Dökümü:
-Göstericinin vurulması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
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