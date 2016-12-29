Filipinler’de iki bombalı saldırıda 33 kişi yaralandı

Ersin Arslan,29 Aralık () – Filipinler de iki bombalı saldırıda 30’dan fazla kişi yaralandı. Dün gece gerçekleştirilen ilk bombalı saldırıda Filipinler’in güneyindeki Leyte Adası’nda Hilongos kentinde boks maçı seyredenler arasında patlatılan bomba ile en az 27 kişi yaralandı. Phil Star gazetesinin haberine göre ev yapımı olduğu olduğu açıklanan bomba, cep telefonu düzeneği ile patladıldı. Saldırıda yaralananlar Hilongos kentindeki hastanelerde tedavi altına alındı. İlk saldırıdan bir saat sonra Mindanao kentinin güneyinde bir oto yolda patlayan bomba ile en az altı kişinin yaralandığı açıklandı. Filipinler Devlet Başkanlığı sözcüsü saldırıları henüz üstlenen olmadığını açıkladı. Gazetenin haberine göre Filipinler Ordusu ülkenin güneyinde dinci Abu Sayyaf militanları ile IŞİD sempatizanı grupların saldırılarına karşı alarm durumunda bulunuyor.