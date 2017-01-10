Filipinler’de deprem (2)
ABD Jeolojik Gözlemevi, güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneydoğu bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jolo adasının güneydoğusunda Pasifik Okyanusu’nun 617 kilometre derinliğinde oluşan deprem ile ilgili...
10 Ocak 2017 Salı 09:59
ABD Jeolojik Gözlemevi, güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneydoğu bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jolo adasının güneydoğusunda Pasifik Okyanusu’nun 617 kilometre derinliğinde oluşan deprem ile ilgili şu ana kadar bir Tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.3 olarak duyurdu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.