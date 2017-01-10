Filipinler’de deprem (2)

ABD Jeolojik Gözlemevi, güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneydoğu bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jolo adasının güneydoğusunda Pasifik Okyanusu’nun 617 kilometre derinliğinde oluşan deprem ile ilgili şu ana kadar bir Tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.3 olarak duyurdu.