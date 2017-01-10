Filipinler’de 7.3 şiddetinde deprem
ABD Jeolojik Gözlemevi, güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneydoğu bölgesinde 7.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Jolo adasının güneydoğusunda Pasifik Okyanusu’nun 617 kilometre derinliğinde oluşan deprem ile...
10 Ocak 2017 Salı 09:46
ABD Jeolojik Gözlemevi, güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneydoğu bölgesinde 7.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Jolo adasının güneydoğusunda Pasifik Okyanusu’nun 617 kilometre derinliğinde oluşan deprem ile ilgili şu ana kadar bir Tsunami uyarısı yapılmadı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.