Filipinler’de 7.3 şiddetinde deprem

ABD Jeolojik Gözlemevi, güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneydoğu bölgesinde 7.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Jolo adasının güneydoğusunda Pasifik Okyanusu’nun 617 kilometre derinliğinde oluşan deprem ile ilgili şu ana kadar bir Tsunami uyarısı yapılmadı.