Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

Filipinler'de yangın, 15 bin vatandaş evsiz kaldı

Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () – Filipinler’in başkenti Manila’nın gecekondu mahallelerinin olduğu bölgede Salı gecesi çıkan yangında binden fazla ev kül oldu, 15 bin kişi evsiz kaldı. Manila yayın organlarının haberlerine...

Filipinler'de yangın, 15 bin vatandaş evsiz kaldı

Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () – Filipinler’in başkenti Manila’nın gecekondu mahallelerinin olduğu bölgede Salı gecesi çıkan yangında binden fazla ev kül oldu, 15 bin kişi evsiz kaldı.

Manila yayın organlarının haberlerine göre Salı gecesi başlayarak hızla yayılan yangın ancak bugün sabah saatlerinde söndürülebildi.

Manila İtfaiye Şefi Edilberto Cruz yangında yedi kişinin hafif yaralandığını, ölen olmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Afet yardım Kurumu görevlisi Regina Jane Mata da kurulan üç yardım merkezinde evlerini kaybeden 3 bin aileye yiyecek ve içecek yardımı yapıldığını söylerken, yangında evsiz kalan bir çok mahallelinin yakınlardaki bir cadde kenarında eşyaları ile birlikte dışarda bekledikleri belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.