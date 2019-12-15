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Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Filipinler’de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler’in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11’de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken,...
DIŞ HABERLER 15.12.2019, 10:21
Filipinler’de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler’in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11’de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.
Filipinler’in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11’de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.
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