Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Washington, 10 Şubat, () - Filipinler'in Mindanao adası yakınlarda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu'nun açıklamasına göre 6,7 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde, Surigao şehrinin 13 kilometre doğusunda meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmezken, ABD'li Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi internet sitesinde yaptığı açıklamada, tsunami riski olmadığını ifade etti.