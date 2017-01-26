Filipinler Başkan’ı Duterte’den 127 mahkuma af

İstanbul, 25 Ocak () – Filipinler Adalet Bakanı Vitaliano N. Aguirre II, Filipinler Başkan’ı Duterte’nin 127 mahkum için idari bir af çıkarmasının beklendiğini söyledi.

Aftan yararlanacak 127 mahkumun büyük çoğunluğunu yaşlı ve hasta mahkumlar oluşturduğunu söyleyen Bakan Aguirre, affedilecek mahkumlar arasında yüksek profilli mahkumların olmadığını belirtti.

Aftan faydalanacak mahkumların Muntinlupa şehrindeki Yeni Bilibid Hapishanesi, Mandaluyong şehrindeki Kadınlar için Islah Enstitüsü ve Ceza İnfaz Kurumu tarafından işletilen hapishanelerden seçildiği ifade edildi. Seçilen mahkumlar ceza indirimi, şartlı tahliye ve aftan yararlanabilecekler.

Aguirre, aftan yararlanacak mahkumlar arasında Ulusal Demokratik Filipin Cephesi’nden (NDFP) siyasi mahkumların olup olmadığını hatırlayamadığını belirtti.

NDFP, ülkede yaşanan silahlı çatışmaları durdurmak için uzun vadeli bir plan için hükümetle görüşürken, tüm siyasi mahkumların salıverilmesini de talep ediyor.

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