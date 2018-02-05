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Fildişi ticareti araştırmalarının öncü ismi Kenya’da öldürüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Şubat () – Detaylı raporları ile yasa dışı avlanma ve yabani hayvan ticaretiyle mücadeleye katkıda bulunan dünyaca ünlü fildişi ticareti araştırmacısı Esmond Bradley Martin, Pazar günü Kenya’daki evinde,...

Fildişi ticareti araştırmalarının öncü ismi Kenya’da öldürüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Şubat () – Detaylı raporları ile yasa dışı avlanma ve yabani hayvan ticaretiyle mücadeleye katkıda bulunan dünyaca ünlü fildişi ticareti araştırmacısı Esmond Bradley Martin, Pazar günü Kenya’daki evinde, eşi tarafından ölü bulundu.
kenya polisinden yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Esmond Bradley Martin, Pazar günü Nairobi kentinin Langata bölgesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir polis memuru, “Evinde ölü bulundu; bıçak yaraları vardı. Soruşturma başlatıldı” dedi.
BBC’nin haberine göre, Amerikalı araştırmacı yakın zamanda Myanmar’a yaptığı bir araştırma gezisinden dönmüş ve bulgularını yazma sürecindeydi.
Kenya'da 1970'li yıllardan bu yana yaşayan Martin, fildişi ve gergedan boynuzlarının Çin, Vietnam ve Laos'taki yasadışı satışlarını gizlice fotoğraflayıp, belgelerken, aynı zamanda karaborsa piyasalarına da bir alıcı gibi katılarak, yasa dışı fiyatları da açığa çıkardı.
Vahşi yaşamı koruma grubu olan Wildlife Direct'in Başkanı ve Kenya fili uzmanı Paula Kahumbu, Esmond’un çığır açan araştırmalarının, geçen yıl Çin'in yasal fildişi piyasalarını kapatma kararında da payı olduğunu vurguladı ve ekledi:
“Esmond, fildişi ticareti yapmak için ön planda olan, insan tacirlerine ve bayilere hitap eden en önemli kişilerden biriydi.”
Geçen on yılda, büyük çoğunluğunu uluslararası suç çetelerinin oluşturduğu yasa dışı avlanma yüzünden 110 bin fil öldürüldü.
2016 yılından için en son rakamlar, yasadışı fildişi pazarının ve avcılığın azalmasına rağmen, rekor düzeyde devam ettiğini gösterdi.
Bununla birlikte, geçen yıl dünya genelinde 197 kişi, vahşi yaşam veya doğal kaynakları koruma çalışmaları nedeniyle öldürüldü.
Esmond ilk kez 1970'lerde fildişi için öldürülen fil sayısının artması üzerine Kenya’ya gitmişti.

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