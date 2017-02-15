Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı'yla görüştü (2)

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Brüksel, 15 Şubat, () - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de, ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Sıcak bir havada gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren ikili görüşmede her iki bakanın, önemli politik meseleleri açıkça ve samimiyetle ele aldıkları öğrenildi. Bakanlar, bu ilk görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurmayı ve temasları sıkılaştırmayı kararlaştırdılar.

Görüşmede her iki bakan da, bugünkü NATO oturumlarında müzakere edilen konularda Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptamasını yaptı.

Fırat Kalkanı'na daha fazla destek sözü

Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyit etti.

Milli Savunma Bakanı Işık da, Suriye'de SDG kılıfı altında örgütlenen, kendini gizleyen Suriye PKK'sı PYD/YPG'nin kullanılmasından rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi. Işık, "Terörle mücadele operasyonları bu şekilde başarılı olamaz, bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez" diye konuştu.

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