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Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu
Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi. 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası sonrası birçok evde maddi hasar oluştu, tarım...
DIŞ HABERLER 28.12.2019, 13:23
Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi. 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası sonrası birçok evde maddi hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü ve birçok ağaç devrildi. Kasırgayla birlikte bölgede şiddetli rüzgâr ve yağmurun da etkili olduğu ülkede elektrik kesintileri de yaşanırken, uçuşlara da ara verildiği belirtildi. Ayrıca, 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildiği ve 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Yetkililer yerel halka ve turistlere ?dikkatli olma? çağrısında bulundu ve şiddetli yağmur nedeniyle sele karşı uyarı yapıldı.
Ben Woods gibi birçok kişi de sosyal medyada kasırganın vurduğu Fiji?den görüntüler paylaştı.
Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası sonrası birçok evde maddi hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü ve birçok ağaç devrildi. Kasırgayla birlikte bölgede şiddetli rüzgâr ve yağmurun da etkili olduğu ülkede elektrik kesintileri de yaşanırken, uçuşlara da ara verildiği belirtildi. Ayrıca, 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildiği ve 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Yetkililer yerel halka ve turistlere ?dikkatli olma? çağrısında bulundu ve şiddetli yağmur nedeniyle sele karşı uyarı yapıldı.
Ben Woods gibi birçok kişi de sosyal medyada kasırganın vurduğu Fiji?den görüntüler paylaştı.
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