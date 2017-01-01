Federica Mogherini: Bu tür trajik olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ocak () - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter mesajında 2017’nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Bu tür trajik olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.