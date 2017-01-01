Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ocak () - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter mesajında 2017’nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte. Bu tür trajik olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Federica Mogherini: Bu tür trajik olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz
Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ocak () - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter mesajında 2017’nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve...
01 Ocak 2017 Pazar 13:23
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