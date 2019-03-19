Federal Meclis'ten Kubicki: ABD Büyükelçisi derhal sınır dışı edilmeli

Muhsin Ceylan, Aachen () - Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in ülkede istenmeyen adam ilan edilip ülkesine geri gönderilmesi çağrısında bulundu.

"ABD’nin Almanya Büyükelçisi Grenell, ABD, sanki ülkemizde hala bir işgal gücü gibi davranıp konuşuyor." diye tepki gösteren Kubicki, Federal Dışileri Bakanı Heiko Maas’a yaptığı çağrıda, "Almanya’nın yurtdışındaki Alman işverenlere yönelik federal bütçe maddeleri ile ilgili tehdide varan görüş açıklayan ve yaptırımlar sıralayan bir büyükelçi, derhal makama çağrılıp, ülkeyi terketmesi talep etmeli" dedi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı FDP’li Kubicki, "İçişlerimizi müdahele ederek haddini aşan ve diplomatik ilişkilerin çerçevesini belirleyen Wien Anlaşmasını da ihlal eden ABD Almanya Büyükelçisi Grenell, ülkemizden derhal sınırdışı edilmelidir." derken, kimsenin Almanya’nın içişlerine karışamayacağını söyledi.

Kubicki, Haber Ajansı AFD’ye yaptığı ABD Büyükelçisi Grenell ile ilgili açıklamalara FOCUS Online’de daha da ileri taşıyarak, ’"Haddini aşan, görev sınırlarını ihlal eden ABD Almanya Büyükelçisi Grenell, Almanya’da istenmeyen adam ilan edilip sınırdışı edilmelidir" dedi.

Grenell’in ilk göreve başladığı yıllarda Alman işdünyasının ABD’deki yatırımlarına yönelik açıklamalarını hatırlatan FDP Genel Başkan Yardımcısı Kubick, "O dönemki açıklamaları da küstahlıktı. Buna benzer bir davranışı bizim ABD Büyükeliçimiz tarafından yapılsaydı neler olmazdı?" sorup, Grenell’in Almanya’dan hemen sınırdışı edilmesini talep etti.