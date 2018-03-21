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FED faiz artırdı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 MART () - Jerome Poewell'in başkanlığında bu yıl ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseltti. FED'in iki günlük mart ayı politika toplantısının...

FED faiz artırdı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 MART () - Jerome Poewell'in başkanlığında bu yıl ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseltti.
FED'in iki günlük mart ayı politika toplantısının ardından açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına gitme kararı aldı. Merkez bankasının kararı, daha güneşli bir ekonomik görünüme, çok düşük işsizliğe ve artan ücretlere bir yanıt olarak değerlendirildi.
İki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Son aylarda ekonomik görünüm, iş kazançları güçlendi, işsizlik oran düşük kaldı" denildi. FED, bu yıl içinde üç faiz artırımı öngörüyor, önümüzdeki yıl için ise üç olarak öngörülen artırımın 2 olabileceği belirtiliyor. 
FED yetkilileri, bu haftaki politika toplantısının 2018'de dördüncü bir faiz artırımına işaret etmek için uygun zaman olup olmadığı konusunda görüş birliğine varamadı. FED, daha hızlı küresel büyüme, daha güçlü iş yatırımı ve büyük çaplı vergi indirimleri nedeniyle bu yıl dördüncü kez bir oran artırabileceklerini belirtti.
 

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