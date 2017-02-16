FED eski başkanı Alan Greenspan: Trump ABD’yi stagflasyona sürükleyebilir

Ersin Arslan / Stockholm, 16 Şubat () – Amerikan Merkez Bankası (FED) eski Başkanı Alan Greenspan, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının, ülkeyi "düşük büyüme ve kontrol edilemeyen enflasyon" ile 1970’li yılların benzeri durgunluk içinde enflasyona (stagflasyon) sürükleyebileceği uyarısında bulundu. ABD Merkez Bankası Başkanlığı'nı 1987 ile 2006 yılları arasında yapan Alan Greenspan, Amerika’nın devasa borç ödemeleri nedeniyle karar alıcılarının altyapı harcamaları çılgınlığı yapmasına veya büyük mali gevşemeyi göze alamayacağını belirterek, ABD Başkanı’nın ortaya koyduğu ekonomi politikalarının dünyanın en büyük ekonomisinin ateşini yükselmesine neden olacağını söyledi. Alan Greenspan bunun yanı sıra Almanya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin güneyin borçlarını finansa etmek zorunda kaldığı Euro Bölgesi’nin geleceği konusunda da "derin endişelerini" dile getirdi