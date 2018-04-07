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FED Başkanı Powell: Faiz artışları hedeflerimize ulaşmayı destekliyor

Nafiz Albayrak / New York, 7 Nisan () - ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, faiz artışlarının FED’in hedeflerine ulaşmasın desteklediğini söyledi. Chicago Ekonomi Kulübü’nde konuşan Powell, “Faiz artışında çok hızlı...

FED Başkanı Powell: Faiz artışları hedeflerimize ulaşmayı destekliyor

Nafiz Albayrak / New York, 7 Nisan () - ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, faiz artışlarının FED’in hedeflerine ulaşmasın desteklediğini söyledi.
Chicago Ekonomi Kulübü’nde konuşan Powell, “Faiz artışında çok hızlı ya da çok yavaş olma arasında denge kurmak zorundayız. Fed aşamalı faiz artışını tutturma beklentisi içerisinde” dedi.
Potansiyel bir ticaret savaşının FED’in aşamalı olarak faiz oranlarını yükseltme planı üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını savunan Powell, iş gücü piyasasının dinamik olduğunu belirtti. Powell, ABD ile Çin arasında yaşanan gümrük vergisi sorunu ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da “Bu konu büyümeyi ve enflasyon üzerinde nasıl bir etki oluşturabileceğini söylemek için çok erken. Ancak, bunu Federal Açık Piyasa Komitesi’nde görüştük. Tarifelerin ne ölçüde yürürlüğe gireceğini bilmiyoruz ancak insanlar ekonomik görünüm konusunda yakın vadede bir etki beklemiyor” dedi.
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) ve kendisinin ekonominin şimdiki seyrini koruması durumunda, aşamalı faiz artışlarının bu amaca ulaşmada en büyük katkıyı sağlayacağına inandıklarını belirten Powell, ABD’de enflasyon beklentisinin de yüzde 2.0 olduğunu dile getirdi. Powell, “Enflasyon hedefimizi yüzde 2.0’da tutmayı sürdüreceğiz. Enflasyonun orta vadede yüzde 2.0 düzeyinde kalmasını umuyoruz” dedi.
ABD’de ekonomik güçlülüğe yönelik önemli işaretler olduğunu ifade eden Powell, bunun da istikrarlı gelir kazanımları, artan hane halkı refahı ve yüksek tüketici güveni sayesinde olduğunu söyledi. Powell ayrıca güçlü küresel büyümenin ABD’nin ihracatın artırdığını belirtti.

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