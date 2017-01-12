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FBI’a soruşturma açılıyor

Nafiz Albayrak / New York, 12 Ocak, () - ABD Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Michael Horowitz, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı hakkında, 8 Kasım’da yapılan seçimden önceki işlemlerine yönelik inceleme yapılacağını...

FBI’a soruşturma açılıyor

Nafiz Albayrak / New York, 12 Ocak, () - ABD Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Michael Horowitz, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı hakkında, 8 Kasım’da yapılan seçimden önceki işlemlerine yönelik inceleme yapılacağını açıkladı.

ABD seçimleri öncekine ait FBI ve Adalet Bakanlığı soruşturması kapsamda, FBI Direktörü James Comey’in, daha önce aklanmasına karşın seçimlere 11 gün kala, başkan adaylarından Hillary Clinton’a yönelik email soruşturmasını yeniden başlatması da incelenecek. FBI ve Adalet Bakanlığı çalışanlarının, seçim kampanyası sırasında seçim sonuçlarını etkileme olasılığı bulunan bilgileri sızdırıp sızdırmadıkları da inceleme kapsamında ele alınacak.

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