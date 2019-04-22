Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

FBI, Meksika sınırında göçmenleri yakalayan milis liderini gözaltına aldı

Gonca YAĞCI, () - FBI, Meksika sınırında, Amerika Birleşik Devletleri’ne geçmeye çalışan göçmenleri yakalayan New Mexico Sınır Milisleri lideri Larry Mitchell Hopkins’i gözaltına aldı. 69 yaşındaki Hopkins’in, ateşli silah ve mühimmat...

FBI, Meksika sınırında göçmenleri yakalayan milis liderini gözaltına aldı

Gonca YAĞCI, () - FBI, Meksika sınırında, Amerika Birleşik Devletleri’ne geçmeye çalışan göçmenleri yakalayan New Mexico Sınır Milisleri lideri Larry Mitchell Hopkins’i gözaltına aldı.

69 yaşındaki Hopkins’in, ateşli silah ve mühimmat bulundurmak suçundan gözaltına aldındığı belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre Hopkins, ABD - Meksika sınırında göçmenleri yasa dışı yollarla alıkoymakla suçlanıyordu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise kendilerini Birleşik Yasal Vatanseverler (UCP) olarak tanıtan sınırda gezen göçmen karşıtı Trump yanlısı grup hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’dan gelen yasa dışı göçmen akışının durdurulması için güney sınırının bazı kısımlarının kapatılacağı açıklamasını yapmış; daha sonra da Meksika’da üretilen otomobillere gümrük vergisi getirilmesi tehdidinde bulunmuştu.

Trump, yasa dışı göçün önlenmesi için ABD Kongresi’nden bütçe tasarısında ödenek ayırmasını istemişti ancak bu konuda Kongre’de anlaşma sağlanamamıştı. Bu nedenle hükümet geçtiğimiz yıl aralık ayından 35 gün süreyle kapalı kalmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328