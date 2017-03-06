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Fazla yüke 9 bin Euro ceza

Ersin Arslan / Stockholm, 6 Mart () – İsveç polisinin güneydeki Halmstad kentinde yaptığı trafik kontrollerinde kapasitesinden 10 ton fazla yük taşıdığı tespit edilen damperli kamyonun sahibi ve sürücüsü 85.000 İsveç Kronu (yaklaşık...

Fazla yüke 9 bin Euro ceza

Ersin Arslan / Stockholm, 6 Mart () – İsveç polisinin güneydeki Halmstad kentinde yaptığı trafik kontrollerinde kapasitesinden 10 ton fazla yük taşıdığı tespit edilen damperli kamyonun sahibi ve sürücüsü 85.000 İsveç Kronu (yaklaşık 9.000 Euro) para cezası ile karşı karşıya. Halmstad Polisi’nin Facebook sayfasında paylaştığı olay kısa sürede 600’den fazla yorumun yazılmasına neden oldu. Halmstad Polis sözcüsü yapılan ölçümde kazı malzemesi yüklü damperli kamyonun azami kapasitesinden 10 ton daha fazla yüklü olduğunu tespit ettiklerini belirterek ‘‘Bir çok açıdan ciddi bir olay. Araç kapasitesinin üstündeki yük ile nihai potansiyaline göre işlev yeteneğini kaybeder. Örneğin aşırı yük aracın fren mesafesini uzatır’’ diye konuştu. Volvo iş Makinaları (Volvo CM) internet sayfasında yer alan bilgilere göre aşırı yükle yakalanan damperli kamyonun modelinde bir aracın Kara Yolları Müdürlüğü kurallarına göre aşırı yüklenme durumunda ödemesi gereken ceza ise 85.000 İsveç Kronu.

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