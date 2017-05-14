Fatıma’dan Venezuela çağrısı

Filiz Yavuz / Madrid, 14 Mayıs ()- Portekiz’deki Fatima törenlerinin de gündeminde Venezuela vardı. Törenlerde Arjantinli La Nación gazetesine konuşan Vatikan’ın iki numaralı ismi Pietro Parolin, Papa’nın Venezuela’daki barışın sağlanması için yaptığı çağrıyı yineleyerek "Papa herkesi, birbirinin anlamanın ve krizi çözmenin yolu olarak hassas olmaya ve elinden geleni yapmaya çağırıyor. Bu Papa'nın çağrısıdır ve ve bu çağrı hepimizedir” dedi.

Parolin, "Krizi çözmek istediğine, çözüm aradığına ve halkın sesini dikkate aldığına dair bir işaret vermesi gereken hükümetten başlayarak tüm tarafların iyi niyetli olması gerekir ” diyerek çözümün seçim olduğunu iddia etti.

Efsaneye göre Hz. Meryem’in 3 küçük çobana görünmesinin 100. yılı vesilesiyle Fatıma’da Papa’nın da katılımıyla düzenlenen törenlerde Venezuela bayrakları vardı. Venezuelalılar Azize Fatıma’dan Venezuela için dileklerde bulundu.

Dominik Cumhuriyeti eski başkanı Leonel Fernández, Panama eski başkanı Martín Torrijos ve eski İspanya başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero ile birlikte Vatikan da hükümet ve muhalefet arasındaki politik diyaloğun sağlanması için aracı olmuştu. Fakat muhalefet, sürecin başlamasından hemen sonra hükümetin varılan anlaşmaları ihlal ettiği iddiasıyla görüşmeleri bırakmıştı.

Öte yandan Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’nun muhalefete yaptığı “şiddeti bırakın” çağrılarına rağmen muhalefet, protestoların büyüyerek devam edeceğini duyurdu. Başkan Maduro halkın katılımını sağlayacak yeni bir kurucu meclis ile politik krizi sonlandırmayı planlıyor. ABD destekli sağ muhalefet ise kurucu meclise karşı çıkıyor.