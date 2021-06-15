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Fatih Erbakan: Güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyada yaşıyoruz

İstanbul’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı ev sahipliğinde Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (D-8) 24’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında bir program düzenlendi.

DIŞ HABERLER 15.06.2021, 22:06 15.06.2021, 22:38 Murat Aydın
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Fatih Erbakan: Güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyada yaşıyoruz

İSTANBUL – İstanbul’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı ev sahipliğinde Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (D-8) 24’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında bir program düzenlendi. ‘D-8 ile Yeni Bir Dünya’ teması ile düzenlenen uluslararası programa pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. 
Çırağan Sarayı’ndaki zirveye D-8 Genel Sekreterliği ile Erbakan Vakfı arasında yapılan ‘Mutabakat Anlaşması' çerçevesinde, D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu ve Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Fatih Erbakan, D-8 Dönem Başkanı Bangladeş’i temsilen Büyükelçi Mosud Mannan, Afganistan eski Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, D-8 üye ülkelerinin dışişleri bakanları, büyükelçileri ve başkonsolosları, Türkiye’den çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı.
Program Kuran-ı Kerim tilaveti ardından da İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

ERDOĞAN’DAN D-8’İ DAHA ETKİN BİR YAPIYA KAVUŞTURMA MESAJI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye yoğun programı nedeniyle katılamayarak bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, “Toplantının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle D-8 teşkilatının kurucusu, 54’üncü hükümetin başbakanı, milli görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum. Merhum hocamızın özel gayretleri ve dirayetli liderliğiyle kurulan D-8 teşkilatı daha adil, özgür, müreffeh ve barış dolu bir dünya idealiyle tam 24 yıldır kesintisiz mücadele ediyor. Türkiye olarak sekreteryasına ev sahipliği yaptığımız 3 buçuk yıl boyunca da dönem başkanlığını yürüttüğümüz D-8’in uluslararası müesseseler içinde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınıyla D-8’in savunduğu değerlere olan ihtiyacın arttığı bir dönemde teşkilatın da kendini güncellemesi, karar alma süreçlerini hızlandırması, üye ülkeler arasında iş birliğini artıracak ilave mekanizmalar tesis etmesi büyük önem arz ediyor. Bangladeş dönem başkanlığı ve diğer kardeş ülkelerle güç birliği yaparak inşallah D-8’i çok daha etkin bir yapıya kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.  

DR. ERBAKAN: BUGÜN GÜÇLÜNÜN GÜÇSÜZÜ EZDİĞİ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Fatih Erbakan ise toplantının Türk milleri ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Dr. Erbakan, “Yeni ve adil bir dünyanın kurulması için 24 yıl önce yine Çırağan Sarayı’nda merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde atılan bu adım bütün mazlumlar, ezilenler 7 milyar insanlık için çok büyük bir mana ifade etmektedir. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada paylaşımda adalet ilkesi gözetilmiyor. Yönetimde adalet ilkesi de gözetilmiyor. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün maalesef güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyada yaşıyoruz. 7 milyar insan doğuştan aynı temel haklara sahip olmasına rağmen, konuşmalarda eşitlik ve adaletten söz edilmesine rağmen, paylaşıma sıra gelince adaletten eser göremiyoruz” dedi.

“7 MİLYAR İNSANA ACI ÇEKTİRİYORLAR”

Dr. Erbakan, “Kabala’dan esinlenen, Kabala’ya iman etmiş olan bir avuç zümre bugün dünyadaki maddi gücü ele geçirmiş. Yanlış hak anlayışına sahipler, hakkın kuvvetten, menfaatten çoğunluktan, imtiyazdan doğduğunu düşünüyorlar ve bu nedenle de 7 milyar insana acı çektiriyorlar. D-8 yeni ve adil dünyanın çekirdeğidir. Sadece Müslümanların değil bütün ezilenlerin hakkının korunması, dünyanın her köşesinde zulmün, sömürünün, adaletsizliğin ortadan kaldırılması için atılmış son derece önemli ve tarihi bir adımdır” açıklamasında bulundu. 

YENİ DÜNYA PROJESİ 3 KADEMEDE GERÇEKLEŞECEK

D-8’in kurulmasıyla ilk adımı atılan yeni dünya projesinin 3 kademede gerçekleşecek bir proje olduğunu söyleyen Dr. Fatih Erbakan, “Birincisi, D-8 organizasyonun kurulması, yeni, adil dünyanın çekirdeğinin teşekkül etmesidir. İkincisi, D-8’in 57 Müslüman ülkeyi adil bir dünyayı kurmak için kucaklaması ve D-60’ın kurulmasıdır. Aynı zamanda D-8 çekirdeğinin 160 ezilen ülkeyi kucaklayıp, adil bir dünyayı kurmak için onlarla ortak hareket etmeye başlamasıdır. Üçüncü adımda da D-160’ların yani Müslüman olsun olmasın bütün hakkı gasp edilen ve ezilen ülkelerin G-7’lerle yuvarlak masa etrafında oturması ve adil bir dünyanın prensipleri üzerinde anlaşmaya varmasıdır. Bu adımların atılması için Türkiye’nin öncülüğünde D-8 organizasyonu hayata geçirildi” ifadelerini kullandı. 

YENİ VE ADİL BİR DÜNYA İÇİN 6 TEMEL PRENSİP 

Yeni dünyanın doğru hak anlayışına dayanacağına vurgu yapan Dr. Erbakan, “Bu dünyada güçlüler haklı olmayacak, haklılar güçlü olacaktır. Ezen ezilen olmayacak herkese hakkını veren barışçıl bir dünya hayata geçilirmiş olacaktır. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük taslama değil eşitlik, sömürü değil iş birliği, baskı değil hürriyet ve insan hakları, bu 6 temel prensip hem D-8’lerin kuruluş prensipleri hem de yeni ve adil bir dünyanın temel prensipleridir” dedi.

“D-8’LER OLMASI GEREKTİĞİ NOKTADA DEĞİLDİR”

İstenilen noktada olmadıklarını belirten Dr. Erbakan, “D-8’lerin kuruluşundan bu yana geçen 24 yılda maalesef gerektiği kadar hızlı bir işleyip gerçekleşmedi. D-8’ler olması gerektiği noktada değildir. Bu toplantıda Erbakan Vakfı olarak D-8’lerin kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırılması, kuruluş hedeflerine ulaşması için gerekli adımları atmaları yönünde üye ülkelerin hükümetlerine, yetkililere çağrıda bulunuyoruz. D-8’i oluşturan üye ülkelerin hükümetleri, devlet başkanları, yetkililer resmi, somut adımları çok daha hızlı ve etkili bir şekilde atmalıdır. D-60, D-160 hedefine bir an evvel ulaşmalıyız” diye konuştu. 

AMİNU: TÜM ÜLKELER ÖNEMLİ GELİŞMELER KAT ETTİ

D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu da “Toplantıda birbirimize tavsiyeler verip, tavsiyeler alacağız. Uluslararası iş birliğimizi güçlendireceğiz. Teşkilatın toplanmasının amacında ekonomik iş birliği yatmaktaydı. 8 ülke için tamamen bağımsız ve sağlam bir ekonomi kurmak ve vatandaşın refahını artırmak adına Prof. Dr. Necmettin Erbakan çok dikkatli seçimler gerçekleştirdi. Gerekli gördüğü adımları attı. Sadece Türkiye’yi ilgilendiren adımlar olmadı. Bu süreçte tüm ülkeler, bölgeler önemli gelişmeler kat etti. Arzu edilen ekonomik gelişme seviyesine ulaşmaya çalıştılar ve bu noktada da başarılı oldular” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ” 

Teşkilatın uluslararası alanda tanındığını aktaran Aminu, “Prof. Dr. Erbakan sadece Türkiye için önemli bir lider değil. Mısır ve başka ülkeler için de gerçekten çok önemli bir figür olmuştur. Kendisinin insanlık ve İslami ülkelerin gelişimi için tutkusu ve çalışmaları çok önemli oldu. Artık bu gelişmelerle uluslararası alanda tanımaya başlamış bir grup görmekteyiz. 2025 yılında üye ülkelerin dünya üzerindeki 25 ülke arasına gireceği tahmin edilmektedir. Bu bağlamda makro ekonomik birtakım sinyaller de görmek mümkün. Hiç hız kesmeden, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. 

İNSANLARA İYİ YAŞAM STANDARDI SUNMA HEDEFİ

Yatırım, sağlık, turizm gibi birçok alanda gerekli adımların atıldığını dile getiren Aminu, “Üye ülkeler arasında ticareti güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Değişim zamanı içerisindeyiz ve farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. D-8 olarak amacımız gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki halini iyileştirmek bunu yaparken de yeni fırsatları yaratmak ve ticari olanakları artırmak, bir taraftan da uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz çabalarla daha iyi bir yaşam standardını insanlarımız için sunmaktır. Sonuç ve eylem odaklı bir yaklaşımla kurucumuz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın görüşleri ışığında ve diğer liderlerimiz ile D-8 üyelerinin katkı sağlamasıyla halihazırdaki uygulama aşamasının sürekliliğini sağlamakla mükellefiz” ifadelerini kullandı. 

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BARIŞ ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Barış Ödülü D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer alan ve 1981-2003 yılları arasında Malezya Başbakanı olarak görev yaparken Malezya’yı büyük bir kalkınma hızıyla ‘Asya kaplanları’ arasına yerleştiren Dr. Mahathir Muhammed’e verildi.

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