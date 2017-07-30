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Fas Kralı tutuklu göstericileri affetti

Ersin Arslan / Stockholm, 30 Temmuz () – Fas Kralı Mohammed VI, tahta geçişinin 18. Yılında yaptığı Kraliyet konuşmasında 2016 yılından bu yana  ülkenin kuzeyindeki Rif bölgesinde başlayan protesto gösterilerinde tutuklanan binden fazla...

Fas Kralı tutuklu göstericileri affetti

Ersin Arslan / Stockholm, 30 Temmuz () – Fas Kralı Mohammed VI, tahta geçişinin 18. Yılında yaptığı Kraliyet konuşmasında 2016 yılından bu yana  ülkenin kuzeyindeki Rif bölgesinde başlayan protesto gösterilerinde tutuklanan binden fazla göstericiyi affettiğini açıkladı.

Fas Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Fas Kralı’nın af kararı ’’suç işlememiş ve ciddi olaylara karışmamış’’ toplam 1178 kişiyi kapsıyor.

Kuzey Afrika’nın yerli halklarından Berberilerin yoğunlukta yaşadığı Rif bölgesindeki karışıklıklar 2016 yılı sonlarında bir balık satıcısının yerel yöneticilerin emri üzerine el konulan seyyar arabasını kurtarmak isterken çöp kamyonu tarafından ezilerek ölmesinden sonra başlamış, gösteriler Hirak Rif adı altında örgütlenerek ’’iş, özgürlük, yolsuzluklara son’’ sloganıyla yayılmıştı.

Tutuklu göstericilerin vekillerinden bir avukat Kralın affının olumlu bir gelişme olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirtilerek bütün tutuklu göstericilerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Hirak Rif hareketinin liderlerinden Nasser Zafzani’nin afedilen göstericiler arasında olup olmadığı ise öğrenilemedi.

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