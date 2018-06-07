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Farklılıklara çiçek ekerek dikkat çektiler

LEFKOŞA ()-YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri bitirme projesi kapsamında farklı bireyleri rengarenk çiçeklerle temsil ederek toplumdaki farklılıklara dikkat çekmek amacıyla çiçek...

Farklılıklara çiçek ekerek dikkat çektiler

LEFKOŞA ()-YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri bitirme projesi kapsamında farklı bireyleri rengarenk çiçeklerle temsil ederek toplumdaki farklılıklara dikkat çekmek amacıyla çiçek ekimi etkinliği düzenledi. Proje danışmanı Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç "Birlikte ve ahenk içinde aynı hak ve özgürlüğe sahibiz" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencisi İbrahim Can Solak’ın, Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç danışmanlığında yürüttüğü bitirme projesi, “Farklı Renklerdeyiz Ama Birlikteyiz” sloganıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde gerçekleştirildi. Projede farklı renklerdeki çiçeklerin farklı bireyleri temsilen saksılara ekilmesi ve topluma mesaj verilmesi sağlandı.

 "BİRLİKTE VE AHENK İÇİNDE AYNI HAK VE ÖZGÜRLÜĞE SAHİBİZ"

Proje danışmanı Altunç, toplumdaki bireylerin her birinin farklı olduğunu, farklı renkleri, becerileri, düşünceleri, özellikleri ve ihtiyaçları olduğunu belirterek, birlikte ve ahenk içinde yaşamanın herkesin aynı hak ve özgürlüğe sahip olduğunu hatırlayıp bu farklılıklara saygı göstermekle mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Altunç, bu düşünceyi pekiştirmek için de projede renkli çiçekler seçtiklerini söyledi.

ÇİÇEK EKİMİNİ İLK KEZ TECRÜBE ETTİLER

Etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde bulunan özel öğrenciler ve sorumlu öğretmenleriyle birlikte çiçekler ektiler. Etkinlikte topluma mesaj verilirken, 4-18 yaş aralığındaki 72 özel öğrencinin birçoğunun daha önce tecrübe etmediği çiçek ekimi gerçekleştirildi.

Proje yürütücüleri, farklı gelişen öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla saksıların etiketlenerek her öğrencinin ektiği çiçeğe kendi adını vermesini sağladıklarını, böylece öğretmenleriyle birlikte sulama ve bakım yapmalarını amaçladıklarını söyledi. Çiçek ekiminin ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri adına saksılara ekilen çiçekler derneğin girişine yerleştirildi.

(FOTOĞRAF)

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