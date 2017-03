FAO çalıştayı Avrupa ülkelerini egzotik sığır hastalığına karşı hazırlıyor

İstanbul, 8 Mart () – Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) organize ettiği ve bugün Budapeşte’de başlayan toplantıda uzmanlar “yumrulu deri hastalığı”nı teşhis, kontrol, önleme ve nihayetinde yok etme stratejileri üzerine yoğunlaşacak.

On dört ülke ve uluslararası kurumlardan uzmanlar Balkanlar, Türkiye ve Kafkaslar’da görülen son salgınlar Afrika merkezli bir sığır hastalığının Avrupa’da kendine yer bulduğunu açıkça ortaya koyması üzerine sığırlarda görülen yumrulu deri hastalığının kontrol altına alınması ve önlenmesini tartışmak üzere Budapeşte’de buluşuyor.

7-9 Mart tarihlerinde üç gün sürecek toplantı hastalıktan etkilenen ve acil risk altında bulunan ülkelerin veterinerlik hizmetlerinden uzmanları, uluslararası uzmanları ve sığır eti ve süt ürünleri üreticileri temsilcilerini buluşturuyor.

Yumrulu deri hastalığı 2015’te Avrupa’da tespit edildikten hemen sonra FAO hastalıkla mücadele etmek için acilen harekete geçerek, bölge çapında karar vericilerin, hayvan sağlığı profesyonellerinin ve çiftçilerin bu yeni tehdit onları vurmadan haberdar olduklarını teminat altına almaya çalışıyor.

FAO Hayvan Sağlığı Uzmanı Daniel Beltran-Alcrudo “Yumrulu deri hastalığının sınır ötesi yayılması ve ilerlemesini dikkate alınca biz bunu bölgesel bir salgın olarak değerlendiriyoruz.” dedi. Beltran-Alcrudo hastalıkla mücadele “ortak bölgesel bir yaklaşımın” önemini vurguladı. Bu yaklaşım sadece şu an hastalıktan etkilenen ülkeleri değil aynı zamanda risk altında bulunan komşu ülkeleri de kapsıyor.

Çalıştay grup tartışmaları ve alıştırmaları için geniş zaman tanıyor. Risk yönetimi ve iletişim, farkındalık kampanyaları, hayvan hareket kontrolü, teşhis araçları ve aşılama stratejileri, hastalığı ortadan kaldırma stratejileri gibi konu başlıkları alanının yardım uzmanlarıyla birlikte tartışılacak.

Beltran-Alcrudo “Ülkeler maruz kaldıkları durumu anlatmaya, fikir alış verişine ve iyi pratiklere ve soru sormaya cesaretlendiriliyor.” dedi.

FAO’nun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte Viyana merkezli ortak birimi virüs enfeksiyonlarının tespiti için teşhis araçları ve bulaşmış ve aşılanmış hayvanları ayırt etmeye yarayan testleri sunacak.

Bunun yanı sıra, Avrupa ve Orta Asya için şu an hazırlanmakta olan yumrulu deri hastalığına dair alan talimatnamesinin ileri bir versiyonu geri bildirim ve öneri almak amacıyla katılımcılarla paylaşılacak. Talimatnamenin hastalığın anlaşılması ve acil müdahale için veterinerlere yardım eden kullanışlı bir araç olması bekleniyor. Talimatname bölgedeki farklı dillere tercüme edilen fotoğraf ve kısa açıklamaları içeriyor.

Sığırlarda bulaşıcı bir virüs olan yumrulu deri hastalığı insanlara geçmiyor. Ancak hayvanlar arasında doğrudan temas veya sivrisinek, sinek ve kene gibi haşereler yoluyla çok hızlı şekilde yayılabiliyor.

(Fotoğraflı)