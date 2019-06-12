Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Facebook telefon aktivitelerini izlediği kullanıcılarına para ödeyecek

Gonca YAĞCI, () - Facebook, telefonlarını nasıl kullandıklarını izlemesine izin veren kullanıcılarına para ödeyecek. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geliştirdiği ‘Study’ isimle uygulamasıyla kullanıcıların telefondaki aktivitelerini...

Facebook telefon aktivitelerini izlediği kullanıcılarına para ödeyecek

Gonca YAĞCI, () - Facebook, telefonlarını nasıl kullandıklarını izlemesine izin veren kullanıcılarına para ödeyecek.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geliştirdiği ‘Study’ isimle uygulamasıyla kullanıcıların telefondaki aktivitelerini izleyecek. Bu sebeple kullanıcılarına bir ücret ödeyecek.

The Verge teknoloji sitesinin haberine göre, uygulama, kullanıcının telefonuna hangi uygulamaları yüklediği, bu uygulamaları kullanmak için ne kadar zaman harcadığı, hangi ülkede olduğu gibi bilgileri gözlemleyecek. Facebook, telefondaki mesajlar, şifreler ve özel içeriğin yanısıra kullanıcının hangi internet sitelerini ziyaret ettiği bilgilerine ulaşamayacağını söyledi.

Şu anda sadece Android sistemini kullanan platformlarda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek.

Habere göre Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

Facebook şu anda bu uygulamayı kullananlara ne kadar para ödeyeceğini açıklamadı. Ancak habere göre, araştırma içersinde yer alan tüm katılımcılara ücretleri tanzim edildi.

Facebook sözcüsü kaç kişiye ödeme yapılacağı ve bu kişilerin nasıl seçileceği konusunda bir yorumda bulunmazken; uygulamanın, Hindistan ve ABD’de başlayacağı ve herkesin Study uygulamasına üye olamayacağı açıklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328