Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok sert cevap
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok...
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...

EXMO Analiz Birimi Müdürü Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Ukrayna'da silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan Exmo Bitcoin şirketinin yöneticisi Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı. Rus ve Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Exmo Bitcoin şirketinde...

EXMO Analiz Birimi Müdürü Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Ukrayna'da silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan Exmo Bitcoin şirketinin yöneticisi Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı.
Rus ve Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Exmo Bitcoin şirketinde Analiz Birimi Müdürü Pavel Lerner, Kiev’in Obolon bölgesinde kar maskeli kişiler tarafından bir araca bindirilerek kaçırılmış ve kripto para temel taşlarından olan blockchain’in önde gelen uzmanlarından olan Lerner’in kaçırılma haberi uluslararası kripto para piyasalarında büyük etki yaratmıştı.
Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Bitcoin yatırımcılarının hesaplarına ilişkin bilgi sahibi olan Lerner'in iddialara göre yaklaşık olarak bir milyon dolar değerindeki Bitcoin karşılığında serbest bırakıldığı açıklandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko konuyla ilgili, "Lerner, zorla Bitcoin aldırma amacıyla kaçırıldı" dedi.
EXMO tarafından yayınlanan açıklamada Lerner'in büyük bir şok içerisinde olduğu ve ilerleyen günlerde dinleneceği söylendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,