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Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Arjantin () – Arjantin’de bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Yaşanan olayı, saldırganın arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Olay, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan General Paz çevre yolunda meydana...

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Arjantin () – Arjantin’de bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Yaşanan olayı, saldırganın arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.
Olay, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan General Paz çevre yolunda meydana geldi. Saldırgan, çevre yolunun köprüsünün altında yatan evsizlerin üzerine alkol döktü ve ateşe verdi. Saldırganın arkadaşının cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, saldırganın uyuyan evsizlere yaklaşarak üzerlerine alkol döktüğü ve ateşe verdiği görüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yerel medya, yaşanan olaya dair polisin inceleme başlattığını; saldırganın polis tarafından arandığını duyurdu. Olayda kimse yaralanmazken; evsizlerin General Paz çevre yolu etrafından uzaklaştıkları ve civarda uyumaya korktukları belirtildi. 
Yaşanan olayda, kimsenin zarar görmediği duyuruldu.

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