Everest Dağı küçülüyor mu?... Yüksekliğini tekrar ölçecekler

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Ocak () – Bir kısım bilim insanına göre Dünya’nın en yüksek dağı Everest küçülüyor. Washington Post gazetesinin haberine göre Hindistan’ın Haydarabat kentindeki Jeo-Uzamsal Dünya Forumu’na katılan Hindistan Harita Kurulu Başkanı Swarna Subba Rao dağın yüksekliğini ölçmek için Nepal Hükümeti ile işbirliği yapılarak bir araştırma grubunun görevlendirildiğini duyurdu. Nepal’de 2015 yılı Nisan ayında meydana gelen büyük depremin Everest Dağı’nın küçülmesine neden olmuş olabileceğine inanılıyor. Everest tepesinin yüksekliği en son 60 yıl önce 8848 metre olarak ölçülmüştü. 2015 depreminden sonra uydu verilerine göre hazırlanan raporlarda Nepal’de büyük bir bölgenin bir metreden fazla yükseldiği belirlenirken, bazı bölgelerde de çökmeler olduğu tespit edilmişti. Dağın yüksekliği konusunda çelişkişi raporlar yayınlanması üzerine tekrardan ölçüm yapacak araştırma ekibi bu kez GPS ekipmanı ve üçgenleme tekniği gibi modern teknolojiler kullanılacak. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest genç bir oluşum kabul edilen Himalaya sıra dağlarında bulunuyor. Dünyanın en yüksek altı dağından dördü burada yer alıyor.