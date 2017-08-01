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Ev hapsindeki lider Lopez’in yeniden göz altına alındığı iddiası

Ev hapsindeki Venezuela muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez’in eşi Lilian Tintori, Lopez’in yeniden gözaltına alındığını iddia etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  Lilian Tintori, Twitter üzerinden “Acil! Leopoldo'yu...

Ev hapsindeki lider Lopez’in yeniden göz altına alındığı iddiası
Ev hapsindeki Venezuela muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez’in eşi Lilian Tintori, Lopez’in yeniden gözaltına alındığını iddia etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Lilian Tintori, Twitter üzerinden “Acil! Leopoldo'yu şimdi evden götürdüler. Nerede olduğunu ve nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Eğer başına bir şey gelirse Maduro sorumludur” mesajını paylaştı. Lopez’in yerel saatle 00.27’de göz altına alındığını ifade eden Tintori ardından evinin güvenlik kamerasının kaydını da yayınladı.

Kamera kaydında resmi kıyafetli kişilerin Lopez’i arabaya bindirdiği görülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

13 yıla mahkum olmuştu

Nisan başından beri sokak gösterileri yapan sağ muhalefetin taleplerinden biri de Lopez’in serbest bırakılmasıydı. Lopez, 9 Temmuz’da sağlık durumu gerekçe gösterilerek ev hapsine alınmıştı. Devlet başkan Nicholas Maduro, Lopez’in ev hapsine geçmesi için sunulan önerinin tarafından onaylandığını ve mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek “Umarım bu kararın ardından bay Lopez de barış mesajı verir” demişti. Lopez’in ev hapsine geçmesi, hükümetin muhalefetle barış girişimi olarak değerlendirilse de Lilian Tintori hükümetle hiç bir müzakerenin olmadığı konusunda ısrar etmişti. Lopez ise barış mesajı vermemiş "Diktatörlük devam ediyor, mücadele etmek zorundayız” demişti.

Sağcı Halk İradesi Partisinin yöneticisi ve Chacao eski belediye başkanı olan Lopez, 43 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin kişinin yaralandığı  2014'deki şiddet eylemlerini planlamaktan 13 yıla mahkum edilmişti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

/// Güvenlik Kamerası - Sosyal Medya 

- Resmi kıyafetli kişiler Lopez’i arabaya bindiriyor

- 3 aracın sokaktan ayrıldığı görülüyor 

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