Eurovizyon'un şampiyonu, Portekiz oldu

Deniz Berktay, Ukrayna, 14 Mayıs () - Bu yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovizyon Şarkı Yarışması'nın dün akşamki finalinde 26 ülke arasında birinciliği, Portekiz elde etti.
Portekizli Salvador Sobral, dün akşam düzenlenen finalde 758 puan aldı. Bulgar şarkıcı Kristian Kostov 615 puanla ikinci gelirken, Sunstroke Project grubunun temsil ettiği Moldova, 374 puan alarak üçüncü oldu. Evsahibi Ukrayna ise, 12 puanla, yarışmada 24. sırada yer aldı.
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