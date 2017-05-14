Eurovizyon'da skandal: Jamala'nın karşısında külodunu indirdi

Deniz Berktay, Ukrayna, 14 Mayıs () - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün akşam düzenlenen Eurovizyon Şarkı Yarışması finali, bir skandala sahne oldu. Geçen yılki Eurovizyon Şarkı Yarışması'nın birincisi olan Kırım Tatarı kökenli Ukraynalı şarkıcı Jamala'nın şarkı söylediği sırada sahneye fırlayan bir kişi, Jamala'nın önüne geçerek külodunu indirdi.

Omuzlarında Avustralya bayrağıyla sahneye çıkan kişi, bir taraftan dansederken, diğer taraftan Jamala ile seyircilerin arasına geçerek taşkınlığa imza attı. Jamala olayı görmezden gelirken, skandala imza atn kişi, birkaç saniye içinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Olay anı