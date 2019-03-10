Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü (2)

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İstanbul () - Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737 uçaklarının Nairobi seferi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Etiyopya Havayolları, yerel saatle 08:38’de Etiyopya'nın başkenti Addis Baba’da bulunan Bole Uluslararası Havalimanı’ndan Nairobi seferi için hareket eden uçakla, kalkıştan altı dakika sonra iletişimin kesildiğini açıkladı.

Yetkililerden gelen açıklamada, başkentin yaklaşık 60 kilometre dışında düştüğü tahmin edilen uçakta 33 ülkeden yolcu bulunduğu ve kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.

Bole Uluslarası Havalimanı'nda kaza sonrası uçak seferlerinin bir bölümü iptal edildi. (Fotoğraflı)