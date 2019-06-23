Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü

Etiyopya’nın Amhara Bölge Devleti’ne yapılan darbe girişiminin ardından, Etiyopya Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve emekli Tümgeneral Gezai Abera’nın, darbe girişimi sırasında vurularak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Mekonnen’in korumaları tarafından öldürüldüğü ifadesine yer verildi.
Etiyopya’nın Amhara Bölge Devleti’ne yapılan darbe girişiminin ardından, Etiyopya Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve emekli Tümgeneral Gezai Abera’nın, darbe girişimi sırasında vurularak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Mekonnen’in korumaları tarafından öldürüldüğü ifadesine yer verildi.