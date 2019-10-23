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Esper: ABD askerleri 4 hafta sonra Irak’tan ayrılacak

Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den Irak’a geçen askerlerin 4 hafta sonra buradan ayrılacağını açıkladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Irak’ın başkenti Bağdat’a bir ziyaret...

DIŞ HABERLER 23.10.2019, 14:32
Esper: ABD askerleri 4 hafta sonra Irak’tan ayrılacak
Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den Irak’a geçen askerlerin 4 hafta sonra buradan ayrılacağını açıkladı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Irak’ın başkenti Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştiren Esper, Suriye’den Irak’a geçen ABD askerlerine dair açıklamalarda bulundu. Esper açıklamasında, Suriye’den çekilip Irak’a geçen askerlerin 4 hafta sonra buradan ayrılacağını belirtti.

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