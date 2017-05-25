Eski Yunanistan Başbakanı'na bombalı saldırı
Eski Yunanistan Başbakanı 69 Yaşındaki Lukas Demetios Papadimos, aracında uğradığı bombalı saldırıda hafif yaralandı. Papadimos 2011- 2012 yılları arasında Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüttü. 1994—2002 yılları arasında Yunanistan...
25 Mayıs 2017 Perşembe 19:28
Eski Yunanistan Başbakanı 69 Yaşındaki Lukas Demetios Papadimos, aracında uğradığı bombalı saldırıda hafif yaralandı. Papadimos 2011- 2012 yılları arasında Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüttü. 1994—2002 yılları arasında Yunanistan Merkez Bankasında Müdürlük 2002-2010 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası’nda Başkan yardımcılığı yaptı. Bombalı zarfla yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.