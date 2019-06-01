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Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaştı, gözaltına alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'da Şevket Ö. adlı genç, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi. Durumdan haberdar olan genç kız...

Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaştı, gözaltına alındı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'da Şevket Ö. adlı genç, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi. Durumdan haberdar olan genç kız şikâyette bulununca, Şevket Ö. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 27 Mayıs'ta Şevket Ö.'nün Lefkoşa'da çalıştığı işyerine gelen eski kız arkadaşı burada uyuyunca; Şevket Ö., kız arkadaşının çıplak haldeki görüntüsü ve fotoğraflarını çekti. Şevket Ö., daha sonra kaydettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi. Bir gün sonra olayı öğrenen eski sevgili, polise şikâyette bulununca Şevket Ö. 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Şevket Ö.'nün suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Mahkeme zanlı için 3 gün gözaltı süresi verdi.
Eski kız arkadaşının çıplak görüntüsünü ve fotoğraflarını arkadaşlarına attı.

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