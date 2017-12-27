Eski futbolcu George Weah Liberya Cumhurbaşkanı seçildi

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık () – Eski Ballon D’or (Avrupa’da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Cumhurbaşkanı seçildi.

51 yaşındaki eski futbolcu, 15 eyaletten 13’ünü kazandı.

73 yaşındaki rakibi ve şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Boakai, sadece iki ili kazanabildi.

Weah, Liberya'nın 25. Cumhurbaşkanı oldu.

Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslar arası takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or’u kazanan tek Afrikalı.

Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Ligue1, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupasını da kazandı.

Weah, sonuç açıklanmadan önce Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu son derece uzun seçim sezonu sırasında kampanyamıza katkıda bulunan arkadaşlarıma, aileme ve sadık yandaşlarımıza çok minnettarım" dedi.

Weah, Afrika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı, ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ellen Johnson Sirleaf'ın yerini alacak.

Liberya’da ilk kez demokratik olarak seçilen bir hükümetten diğerine iktidar devri oldu.