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Eski FBI Direktörü Comey, Trump'ı 'mafya babasına' benzetti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski FBI Direktörü James Comey, 'gerçeklere bağlılığı olmayan diye nitelendirdiği Trump'ı 'mafya babasına benzetti. Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki...

Eski FBI Direktörü Comey, Trump'ı 'mafya babasına' benzetti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski FBI Direktörü James Comey, 'gerçeklere bağlılığı olmayan diye nitelendirdiği Trump'ı 'mafya babasına benzetti.
Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülecek olan 'Daha Yüksek Bir Sadakat' adlı kitap, daha kitapçı raflarında yerini almadan, Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu. Comey, görevden alındıktan 11 ay sonra yayınlanacak 304 sayfalık kitabında, Başkan Trump'ı "etiklere ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine koşulsuz sadakat isteyen bir mafya babası gibi" diye niteledi.
Comey, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmayı yürütürken, Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

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