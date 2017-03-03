Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Nürnberg’e gelecek

Ak Parti Milletvekili eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg’in davetlisi olarak Nürnberg’e gelecek. Taner Yıldız, 7 Mart tarihinde kahvaltıya katıldıktan sonra Başkonsolos Yavuz Kül ’ü, Ditib Nürnberg Derneğini, İGMG Milli Görüş Teşkilatını, Müsiad Nürnberg Derneğini ziyaret edecek. Akşam yemeğinden sonra, Saat 19.00’da Sigmundstr. 220 adresindeki Salonda “ Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi “ adlı bir konferans verecek. Taner Yıldız’a, seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg Başkanı Semra Ay eşlik edecek ve bir konuşma yapacak.