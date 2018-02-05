Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM

Eski Devlet Başkanı rüşvetten tutuklandı, OHAL ilan edildi

Maldivler’de eski Devlet Başkanı Maumoon Abdul Gayoom rüşvetten tutuklandı ve görevdeki Devlet Başkanı Abdulla Yameen olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. 

Eski Devlet Başkanı rüşvetten tutuklandı, OHAL ilan edildi

 Maldivler’de eski Devlet Başkanı Maumoon Abdul Gayoom rüşvetten tutuklandı ve görevdeki Devlet Başkanı Abdulla Yameen olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. 

Maldivler’de faliyet gösteren Miharuu Gazetesi’nin haberine göre güvenlik güçleri Maldivler Eski Devlet Başkanı Maumoon Abdul Gayoom’u konutunda damadı ile birlikte rüşvet ve hükümeti devirmeye çalışmak suçlarından tutukladı.Gayoom bugünkü Devlet Başkanı Yameen’in üvey kardeşi ve ülkeyi 2008 yılına kadar 30 yıl boyunca yönetti. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Eski Devlet Başkanı Gayoom’un Dhoonidhoo Hapishanesi’ne götürüleceği açıklandı.Habere göre başkanlık ofisinden Adalet Bakanı Azima Shukoor tarafından yapılan açıklamada OHAL’in 15 gün süreceği belirtildi. Açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin kararının hükümetin işleyişini engellemesi OHAL’in sebebi olarak gösterildi.
Maldivler’de hükümet, ülkenin Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik kararına uymayacağını açıklamıştı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunmuştu.

ORDU ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİRDİ

Maldivler ordusunun Anayasa Mahkemesi binasına girdiğini belirten yerel basın kaynakları, Anayasa Mahkemesi binasının etrafının polislerle çevrili olduğunu belirtti.Twitter’dan yapılan açıklamada ordunun Anayasa Mahkemesi’ne baskın düzenlediği teyit edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Maldivler’de Eski Devlet Başkanı Maumoon Abdul Gayoom Rüşvetten Tutuklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314