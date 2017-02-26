Eski Cumhurbaşkanı, eşinden boşandı

Deniz Berktay / Kiev, 26 Şubat () - Ukrayna'da üç yıl önce Batı yanlısı kesimlerin düzenlediği ihtilalin ardından Rusya'ya kaçan Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, 45 yıllık eşinden boşandığını açıkladı.

Yanukoviç, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, eşi Lyudmila ile boşandıklarını duyurdu. Viktor Yanukoviç, halen, 2014 yılında kendisiyle birlikte Kiev'den ayrılan aşçısının kız kardeşiyle beraberliğinin olduğunu ve kendilerine parasal desteği, ticaretle uğraşan büyük oğlu Aleksandır Yanukoviç'in sağladığını söyledi.