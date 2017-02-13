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Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
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Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü

Rusya’nın Altay bölgesinde içinde 5 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterde, Altay Cumhuriyeti’nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh, eşi ve iki çocuğunun...

Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü

 Rusya’nın Altay bölgesinde içinde 5 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterde, Altay Cumhuriyeti’nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu belirtildi.


Rusya Soruşturma Komitesi Batı Sibirya Ulaştırma İdaresinin sayfasından yapılan açıklamada görgü tanıklarının Altay Cumhuriyetinde ‘Robinson’ helikopterinin Teletskoye gölüne düştüğünü belirttiği bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı bölge departmanı, kazayla ilgili ayrıntıları inceliyor. Rus haber ajansı TASS, soruşturmaya yakın kaynağın ilk verilere göre helikopterin Altay’da bulunan Teletskoye gölünün yanında düşmüş olabileceğini açıkladı.

TASS’ın haberine göre, soruşturma ekibine yakın kaynağın Teletskoye gölünün yanında kaybolan helikopterde Altay Cumhuriyetinin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh’ın bulunabileceği belirtiliyor. Bu bilgi acil durumlar servisler tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, helikopterde pilot Dmitriy Rakitskiy, eşi Elena, Anatoliy Bannıh ve iki çocuk olmak üzere 5 kişi bulunduğu söylendi.

Bölgenin acil durumlar servisinden yapılan açıklamada, kazadan canlı kurtulan olup olmadığı belirtilmezken, soruşturma komisyonunun birkaç senaryonun üzerinde çalıştığı kaydedildi. Helikopterin henüz bulunamamış olmasından dolayı, kazanın sebebinin belirlenememiş olduğu, olumsuz hava koşulları, teknik sorunlar ya da pilotaj hatası seçeneklerinin üstünde durulduğu açıklandı.

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