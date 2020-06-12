Esad, Şii Başbakan görevlendirdi!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016'dan bu yana Başbakanlık koltuğunda olan İmad Hamis'i görevden aldı.

Esad, Hamis'in yerine başbakanlık görevine sad'ın, Hamis'in yerine, gelecek ay düzenlenecek genel seçimlere ve yeni hükümet kurulana kadar Hüseyin Arnuş'u atadığı bildirildi.

Açıklamaya göre, yeni parlamento seçilene kadar hükümetin görevine devam edeceği de ifade edildi.

Parlamento seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle 19 Temmuz'a ertelenmişti.